Карантинный клип Бузовой собрал десять миллионов просмотров

Российские артисты по инициативе и при поддержке музыкального телеканала «Жара ТВ» исполнили новую песню #героямпосвящается и приурочили ее к 75-летию Великой Победы. В проекте приняли участие Григорий Лепс, Дима Билан, EMIN, Николай Басков, Лариса Долина, Стас Михайлов, Брендон Стоун, Зара, Денис Клявер, Ольга Бузова, Artik & Asti, Сергей Жуков (Руки Вверх!), Юлианна Караулова, TSOY, JONY, Наzима, а также актеры Владимир Машков, Сергей Бурунов, Александр Балуев, Стас Дужников, Камиль Ларин, Азамат Мусагалиев, Сергей Никоненко.
Проект #героямпосвящается призван сохранить память о подвиге народа, который «спасал не себя, а весь мир, когда некоторые страны практически сразу сдались фашистам или частично их поддерживали».
Бузова поздравила россиян с Днем Победы, прочитав сквозь слезы в военной форме стихотворение «Ветер войны» Степана Кадашникова. «Сила нашей страны в единстве, традициях и патриотизме! Мы помним и будем помнить все, что вы для нас сделали, наши ветераны, наши великие герои! Низкий поклон, вечная память и безграничного здоровья тем, кто с нами!» - написала Бузова под видео.
Певица призвала поклонников последовать ее примеру и в условиях самоизоляции отметить этот праздник, читая стихотворения о Великой Отечественной Войне, поздравляя ветеранов в Интернете.
По словам Ольги, она верит в молодое поколение и надеется, что те будут чтить подвиг героев. Примечательно, что свой призыв ранее она оформила в видео песни и клипа, с участием многих звезд российской эстрады и шоу-бизнеса.
К настоящему моменту видео собрало более 10 миллионов просмотров, взорвав Сеть. И это несмотря на то, что Бузова все-таки не профессиональная певица, и клип записан и смонтирован ею в домашних условиях. «Давай останемся дома, закроем все двери под светом неона в нашей атмосфере. И нам некуда бежать, некуда спешить Я просто хочу одним тобою жить!»