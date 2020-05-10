Карантинный клип Бузовой собрал десять миллионов просмотров

Проект #героямпосвящается призван сохранить память о подвиге народа, который «спасал не себя, а весь мир, когда некоторые страны практически сразу сдались фашистам или частично их поддерживали».

Бузова поздравила россиян с Днем Победы, прочитав сквозь слезы в военной форме стихотворение «Ветер войны» Степана Кадашникова. «Сила нашей страны в единстве, традициях и патриотизме! Мы помним и будем помнить все, что вы для нас сделали, наши ветераны, наши великие герои! Низкий поклон, вечная память и безграничного здоровья тем, кто с нами!» - написала Бузова под видео.

Певица призвала поклонников последовать ее примеру и в условиях самоизоляции отметить этот праздник, читая стихотворения о Великой Отечественной Войне, поздравляя ветеранов в Интернете.

По словам Ольги, она верит в молодое поколение и надеется, что те будут чтить подвиг героев. Примечательно, что свой призыв ранее она оформила в видео песни и клипа, с участием многих звезд российской эстрады и шоу-бизнеса.