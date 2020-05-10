Овнам рекомендована тишина, а Ракам совершенство: гороскоп на 10 мая

Наступило время изменений, преображений и трансформаций. Эти преображающие энергии усиливаются непривычными для нас обстоятельствами. 18-й лунный день будет испытывать нас на внимательность и наблюдательность, и надо включить свою интуицию, чтобы воспринять всю полноту информации и заметить важные нюансы и детали.
Овен
Вам надо постараться не нервничать и не напрягаться. Если вы сорветесь в раздражение и другие негативные эмоции, то в свою сторону рискуете получить целый шквал нелицеприятных высказываний и претензий.
Телец
Вам нужно общаться осторожно и избирательно. Главное - не доходить до провокационных тем, касающихся политики и выбора правильной религии. В этот день следует избегать острых углов при разговоре.
Близнецы
Вам надо постараться прожить этот день так, чтобы к вечеру вы были полностью удовлетворены своими поступками. Этот зеркальный день может быть опасным, если вы отнесетесь к нему легкомысленно.
Рак
События этого воскресенья будут отражать вас самих - не стоит ни на кого обижаться, а надо делать выводы. Возможно, на первый взгляд они покажутся вам неприятными, но горькая правда лучше сладкой лжи.
Лев
В течение этого дня вам надо наблюдать и анализировать, не поддаваться на провокации, особенно поздним вечером. Главный союзник этого дня для вас – юмор, во всех его проявлениях.
Дева
Вам не помешает вспомнить, куда «выстлана дорога благими намерениями». Как бы вы ни хотели кому-то помочь, дать совет, решить чужую проблему, если вас об этом не просят, такой «альтруизм» будет неуместен.
Весы
Вы в этот день можете оказаться склонными к выяснению отношений. Дело в том, что у вас обострится мнительность, поэтому в любой невинной фразе или шутке вы увидите насмешку над собой.
Скорпион
Этот день может переместить вас в «королевство кривых зеркал», где вы увидите, как выглядят ваши слова и поступки в глазах других людей. Не делайте выводов – просто примите к сведению.
Стрелец
Чтобы ни с кем в этот день не конфликтовать, якобы защищая свою честь, звкзды рекомендуют вам относиться к чужим словам и ситуациям проще и обходить «острые углы».
Козерог
Вам это воскресенье лучше начинать не очень рано, хорошо утром немного побыть наедине с собой, подумать о том, насколько вас устраивает окружающая действительность и отношение к вам других людей.
Водолей
Вы в этот день рискуете получить ощутимый «щелчек по носу». Вам откроется то, что же на самом деле думают и говорят о вас окружающие. Утешает то, что многое будет все же приятным, пишут vesti.ua.
Рыбы
Сами не осознавая того, вы можете начать «обезьянничать» - подражать тем, кто этого совсем не стоит. Таким образом в это воскресенье можно надолго потерять себя и свою индивидуальность.