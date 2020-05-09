Наталья Орейро спела на русском языке в честь Дня Победы

Знаменитая уругвайская певица Наталья Орейро поздравила россиян с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. В память о павших в борьбе с фашизмом звезда спела на русском языке первый куплет легендарной песни Булата Окуджавы «Здесь птицы не поют…», пишет Пятый канал.