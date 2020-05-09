Сб, 9.05.2020
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Наталья Орейро спела на русском языке в честь Дня Победы

Наталия Орейро

ФОТО: Кадр из "Вечернего Урганта"

Знаменитая уругвайская певица Наталья Орейро поздравила россиян с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. В память о павших в борьбе с фашизмом звезда спела на русском языке первый куплет легендарной песни Булата Окуджавы «Здесь птицы не поют…», пишет Пятый канал.

Видео с исполнением Орейро известных строк появилось в аккаунте официального фан-клуба артистки в социальной сети Instagram.

Российские фанаты теледивы были впечатлены ее поступком и поблагодарили в комментариях.

«С таким чувством, с такой душой спела!»

«Так трогательно!»

«Потрясающе! До слез! Спасибо, Наталья!»

«Наверное, это лучшее, что я слышала и видела за последние дни!» — восхищались пользователи.

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