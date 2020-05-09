Ирина Безрукова поразила публикацией фотографии из старших классов

8 мая — канун Дня Победы. И сегодня я вспомнила историю о том, как в старших классах мне выпала честь стоять в почётном карауле у Вечного огня,

— подписала снимок юности 55-летняя Ирина.

Актриса добавила, что для нее было очень почетным принять участие в этом памятном мероприятим, так как «выбирали самых лучших учеников школы». По ее воспоминаниям, стоять в карауле было необходимо всю неделю с раннего утра, не обращая внимания «на погодные трудности и любопытство туристов и зевак».

Публикация вызвала у поклонников множество воспоминаний о том, каким для них было, есть и остается этот великий праздник. Большинство в очередной раз подчеркнуло необходимость сохранения исторической памяти для будущих поколений.

К слову, не только этому были посвящены комментарии на странице Ирины. Многие обратили внимание, что за последующие 40 лет актриса совершенно не изменилась, сохранив молодость, красоту и неповторимую нежность во взгляде.

«Красотка и тогда и сейчас! Вы не изменились», — выразил восхищение певец Родион Газманов.

«Вы вообще не изменились. Как вчерашняя девчушка… Настоящая, без пластики и всех коррекций. Классная!»;

«Ирина, Вы невероятно светлый и лучезарный красивый человек. Добра Вам»;