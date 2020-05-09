«Этого не может быть!» Дизайнер Вера Вонг поразила публику, рассекретив возраст

До настоящего времени личность дизайнера обсуждалась только с профессиональной точки зрения. Однако после того, как поклонники Вонг узнали, сколько на самом деле ей лет, то имя модельера тут же появилось на первых полосах всех «непрофильных» СМИ.

Так, на обычных фото в Instagram, Вера выглядит не старше 40: она прекрасно сложена, имеет длинные густые волосы и идеальную кожу. Однако родилась она… 27 июня 1949 года. То есть милой барышне не 40 и даже не 50… а 70 лет!

Вера Вонг ФОТО: Diego Corredor/MPI/Capital Pictu/DIE/MPI/Capital Pictures

Конечно, публика до сих пор пребывает в шоке от этой новости. Правда, в довольно приятном. Теперь под каждым новым постом звезды обязательно красуется сотня комментариев в духе: «Как это вообще возможно?!».

«Нет, тебе точно не 70… ты меня обманываешь!»

«Тебе правда 70 лет? Ты просто богиня!»