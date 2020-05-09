Дженнифер Лопес передумала выходить замуж за Алекса Родригеса

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес не станут мужем и женой из-за пандемии коронавируса. Казалось, что влюбленные не захотят откладывать знаковое событие, однако 50-летнюю певицу и ее 44-летнего бойфренда, по всей видимости, не устроил формат мероприятия, на котором они не смогут увидеть близких родственников и друзей, пишет Экспресс газета.
Сама церемония бракосочетания была запланирована на это лето. Пара пригласила несколько сотен гостей, которые теперь сидят по домам, соблюдая карантинные меры. На роскошный банкет планировалось потратить 15 миллионов долларов.
В программу торжественного дня могли войти световое шоу и концерт самых известных звезд шоу-бизнеса. В праздничном меню фигурировали лучшие блюда от знаменитых поваров и торт в десять ярусов. Дженнифер и Алекс познакомились два года назад, а уже через год стали планировать будущую свадьбу.
Они делают друг друга невероятно счастливыми. Джей нашла мужчину своей мечты. Алекс не может представить свою жизнь без нее, как и она без него. Они с нетерпением ожидают момента, когда поклянутся друг другу быть вместе до конца,
- цитирует "Комсомольская правда" слава друга влюбленной пары.