Сб, 9.05.2020
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Эстонская актриса поделилась очаровательным снимком дочери, который удивил подписчиков

Grete Klein

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist / @greteklein

В преддверии Дня матери эстонская актриса Грете Клейн (31) опубликовала в Instagram очаровательный снимок, который очень удивил ее поклонников.

Уже завтра Клейн отпразднует второй раз День матери. Перед таким знаменательным днем она поделилась необычной фотографией.

Кроме дочери на фото запечатлен и возлюбленный Клейн и отец ребенка - Эрго Кулд.

Самые преданные фанаты тут же засыпали эстонскую звезду комплиментами:

Боже, уже такая большая!

Какая прекрасная семья;

Очень красивая дочка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❤️❤️

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Клейн и ее возлюбленный Кулд объявили о скором рождении ребенка в октябре 2018 года. В декабре того же года пара рассказала о помолвке. Дочь Саара родилась в марте прошлого года.

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