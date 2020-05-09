Эстонская актриса поделилась очаровательным снимком дочери, который удивил подписчиков

В преддверии Дня матери эстонская актриса Грете Клейн (31) опубликовала в Instagram очаровательный снимок, который очень удивил ее поклонников.
Уже завтра Клейн отпразднует второй раз День матери. Перед таким знаменательным днем она поделилась необычной фотографией.
Кроме дочери на фото запечатлен и возлюбленный Клейн и отец ребенка - Эрго Кулд.
Самые преданные фанаты тут же засыпали эстонскую звезду комплиментами:
Боже, уже такая большая!
Какая прекрасная семья;
Очень красивая дочка.
Клейн и ее возлюбленный Кулд объявили о скором рождении ребенка в октябре 2018 года. В декабре того же года пара рассказала о помолвке. Дочь Саара родилась в марте прошлого года.