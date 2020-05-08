Любите суши? У нас для вас неприятные новости!

Время дезинформации и мифов о суши давным-давно прошло. Пора узнать, насколько они вредны на самом деле.
Суши плотно обжились в наших ресторанах и полюбились многим. Но насколько они безопасны? Разбирается «Домашний Очаг».
В ресторанах предлагают суши, роллы и сашими. Последние представляют из себя тонко нарезанную сырую рыбу, которую часто подают с васаби и соевым соусом. В отличие от сашими, суши не обязательно включает сырую рыбу. «Суши» - это рисовые шарики, «роллы» - рулетики риса с начинкой, они могут быть как холодного приготовления, так и горячего (во фритюре).
Специально приготовленный и приправленный риск заворачивается в водоросли, дополняется овощами, яйцом, сырой/копченой/соленой рыбой, креветками, кальмарами или другими продуктами - например, курицей, беконом. Ну и ладно, лишь бы вкусно было.
Тем не менее, помимо приятного вкуса, у суши есть и темная сторона - паразиты, которые могут оказаться в сырой рыбе.
Они небезопасны для здоровья, поэтому будьте внимательнее при выборе блюд, не прошедших должную термическую обработку.
Сельдяной червь
Инфицирование анисакиозом (сельдевым червем) и другими нематодами (круглыми червями) может быть вызвано употреблением в пищу некоторых видов сырой рыбы. Недоваренная, недожаренная и непропеченная рыба тоже несут опасность. Заселение в организм этого крошечного червя может привести к сильным болям в животе, тошноте и рвоте в течение нескольких часов после еды.
Более того, если паразитов не удалось ни выкашлять, ни переварить, они могут проникнуть сквозь стенки кишечника и вызвать локальный иммунный ответ.
Если это произойдет, черви, в конечном итоге, погибнут. Однако, в тяжелых случаях или при сильной боли может потребоваться физическое удаление паразитов с помощью эндоскопии или хирургического вмешательства. Особенно это актуально, если червей много, а иммунитет у пациента – слабый, в силу возраста либо других заболеваний.
Вибрионы
Бактерии Vibrio parahaemolyticus ассоциируются с употреблением сырых или плохо приготовленных рыб и моллюсков, особенно устриц. Инфицирование этими бактериями может вызывать диарею (даже кровавую), спазмы в животе, тошноту, рвоту, головную боль, лихорадку и озноб. Инфекция может быть очень опасной для людей с ослабленной иммунной системой. Другой вид вибрионов, Vibrio vulnificus, находят в устрицах, моллюсках и крабах.
У здоровых людей излишне близкое знакомство с этим патогеном может вызвать тошноту, рвоту, водянистую диарею, спазмы в животе и высокую температуру.
Но у людей с заболеваниями печени или ослабленным иммунитетом этот неприятный товарищ способен попасть в кровоток и вызвать заражение крови. В таких случаях без врачебного вмешательства, антибиотиков и переливания крови не обойтись. Это вибрионы опасны и для тех, кто часто имеет дело с потенциально загрязненной водой.
Через открытые раны или царапины паразиты могут проникнуть в организм и привести к воспалительному процессу. Но нам можно не слишком волноваться - вряд ли многие из наших читательницы работают на рыболовных траулерах или на обработке устриц.
Листерии
Листериоз - это инфекция, вызываемая бактериями Listeria monocytogenes. Эту коварную злодейку можно найти в сырых морепродуктах. Но не только: живет она и в других продуктах:
- непастеризованное молоко и молочные продукты
- сырые овощи
- листовые овощи, растущие непосредственно в земле
Люди, наиболее подверженные риску развития листериоза - беременные женщины и новорожденные малыши (бактерии могут проникать через плаценту), люди старше 65 лет и те, чья иммунная система ослаблена.
У многих листериоз может развиваться относительно легко (с лихорадкой и диареей) или более серьезно, если инфекция распространится на нервную систему. В этих случаях может возникнуть ригидность затылочных мышц и спутанность сознания.
Для беременных женщин листериоз может привести к выкидышу, мертворождению, преждевременным родам или серьезной инфекции новорожденного. Тщательно мойте все, что собираетесь съесть и избегайте сырых продуктов – этого будет достаточно, чтобы обезопасить себя и малыша.
Сальмонелла
Печально известная сальмонелла, о которой слышали все, но мало кто - подробно. Она может вызывать диарею, лихорадку и спазмы желудка, которые начинаются в течение одного-трех дней после употребления зараженной пищи. Люди с наибольшим риском развития более тяжелого состояния (иногда требующей госпитализации) - это люди старше 65 лет, младенцы и дети с низким иммунитетом.
Чаще всего сальмонеллу встретить можно в куриных яйцах и мясе птицы. Тщательно термически обрабатывайте эти продукты – сырая курица может как послужить источником сальмонеллеза, так и просто отравить невезучего едока.
Bacillus Cereus
Bacillus cereus - это еще одно пищевое заболевание, связанное с употреблением суши, особенно потому, что оно связано с употреблением загрязненного… неожиданно, но риса. Наряду с другими продуктами, такими как рыба, овощи, мясо и молоко. Существует два типа инфекций Bacillus cereus: диарейный тип и рвотный.
А что насчет поваров?
Печальный, но очевидный факт – повар, работающий с сырыми продуктами, должен быть чистоплотен, здоров и аккуратен. Почти как хирург. Если кухонные работники не соблюдают правила гигиены, через них могут распространяться другие инфекции (например, норовирус, гепатит А и золотистый стафилококк).
Здоровый человек, даже отравившись, переживет происходящее. Да, несколько неприятных дней омрачат ему воспоминания о суши, но ничего смертельного не произойдет. А вот беременные женщины, старики, дети и те, чей иммунитет уже подорван - могут серьезно пострадать.
Поэтому важно особенно тщательно следить за тем, что они едят, и опасаться пищевых инфекций.
Расспрашивать о том, как и из чего готовят вашу еду – нормально. Нормально требовать чистоты, отказываться от сомнительного заказа и требовать деньги назад. Если ваше чутье подсказывает, что с рыбой что-то не то, доверяйте ему – скорее всего, так и есть.
Если вы чувствуете недомогание после пиршества, то не медлите и обратитесь к врачу (а если недомогание слабое, отлежитесь и пейте побольше воды).
Если вам хочется суши - заказывайте из проверенных мест с хорошими отзывами и не покупайтесь на слишком уж низкие цены.