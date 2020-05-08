Любите суши? У нас для вас неприятные новости!

Суши плотно обжились в наших ресторанах и полюбились многим. Но насколько они безопасны? Разбирается «Домашний Очаг».

В ресторанах предлагают суши, роллы и сашими. Последние представляют из себя тонко нарезанную сырую рыбу, которую часто подают с васаби и соевым соусом. В отличие от сашими, суши не обязательно включает сырую рыбу. «Суши» - это рисовые шарики, «роллы» - рулетики риса с начинкой, они могут быть как холодного приготовления, так и горячего (во фритюре).

Специально приготовленный и приправленный риск заворачивается в водоросли, дополняется овощами, яйцом, сырой/копченой/соленой рыбой, креветками, кальмарами или другими продуктами - например, курицей, беконом. Ну и ладно, лишь бы вкусно было.

Тем не менее, помимо приятного вкуса, у суши есть и темная сторона - паразиты, которые могут оказаться в сырой рыбе.

Они небезопасны для здоровья, поэтому будьте внимательнее при выборе блюд, не прошедших должную термическую обработку.

Сельдяной червь

Инфицирование анисакиозом (сельдевым червем) и другими нематодами (круглыми червями) может быть вызвано употреблением в пищу некоторых видов сырой рыбы. Недоваренная, недожаренная и непропеченная рыба тоже несут опасность. Заселение в организм этого крошечного червя может привести к сильным болям в животе, тошноте и рвоте в течение нескольких часов после еды.

Более того, если паразитов не удалось ни выкашлять, ни переварить, они могут проникнуть сквозь стенки кишечника и вызвать локальный иммунный ответ.

Если это произойдет, черви, в конечном итоге, погибнут. Однако, в тяжелых случаях или при сильной боли может потребоваться физическое удаление паразитов с помощью эндоскопии или хирургического вмешательства. Особенно это актуально, если червей много, а иммунитет у пациента – слабый, в силу возраста либо других заболеваний.

Вибрионы

Бактерии Vibrio parahaemolyticus ассоциируются с употреблением сырых или плохо приготовленных рыб и моллюсков, особенно устриц. Инфицирование этими бактериями может вызывать диарею (даже кровавую), спазмы в животе, тошноту, рвоту, головную боль, лихорадку и озноб. Инфекция может быть очень опасной для людей с ослабленной иммунной системой. Другой вид вибрионов, Vibrio vulnificus, находят в устрицах, моллюсках и крабах.

У здоровых людей излишне близкое знакомство с этим патогеном может вызвать тошноту, рвоту, водянистую диарею, спазмы в животе и высокую температуру.

Но у людей с заболеваниями печени или ослабленным иммунитетом этот неприятный товарищ способен попасть в кровоток и вызвать заражение крови. В таких случаях без врачебного вмешательства, антибиотиков и переливания крови не обойтись. Это вибрионы опасны и для тех, кто часто имеет дело с потенциально загрязненной водой.