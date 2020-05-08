Пт, 8.05.2020
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Лондон после войны: королева Елизавета II показала особые архивные фото

ФОТО: PA/PA

8 мая в мире отмечают День памяти и примирения. Эту дату не могла обойти вниманием британская королева Елизавета II, которая помогала военным во время Второй мировой войны, пишет 24tv.

ФОТО: PA/PA

Особые архивные снимки Ее Величество опубликовала на странице Кенсингтонского дворца в инстаграме. На фото королева показала возвращение военных в Великобритании и праздник, который жители Лондона устроили по случаю завершения войны.

ФОТО: PA/PA

75 лет с момента окончания Второй мировой войны в Европе. В этот день миллионы людей вышли на улицы и пабы, чтобы праздновать мир, оплакивать своих близких и надеяться на лучшее будущее,

– вспомнила Елизавета II в официальном сообщении.

Как известно, королева Великобритании не стояла в стороне во время боевых действий. Ее Величество присоединилась к вспомогательной территориальной службе, где прошла подготовку механиков. Елизавета II чинила военные машины и стала первой представительницей королевской семьи, которая присоединилась к Вооруженным силам.

ФОТО: PA/PA

Когда в этот день в 1945 году пушки смолкли, принцесса Елизавета и ее сестра принцесса Маргарет присоединились к толпе в центре Лондона. Будущая королева пыталась не привлекать внимание во время торжеств, прикрывая лицо шапкой,

– отметили представители Кенсингтонского дворца.

ФОТО: PA/PA

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