День матери в 2020 году: идеи для интересных подарков

Близится милый, добрый семейный праздник – День матери, который в 2020 году выпадает на воскресенье, 10 мая. Как поздравить самого родного и близкого человека и что подарить маме от дочки и сына, сообща или по отдельности, купить или сделать своими руками, бюджетное, небанальное, трогательное, приятное и полезное?
В нынешнем году ситуацию еще усложняют ограничения, призванные остановить распространение коронавируса. В выборе подарка вам смогут помочь торговые интернет-площадки и собственная фантазия.
Как поздравить маму, если увидеться нет возможности? Можно по старинке написать ей от руки милое и доброе бумажное письмо. Можно позвонить ей, конечно же, лучше по видеосвязи. А еще можно организовать доставку праздничного букета, сладостей, подарочного сертификата или выбранного вами подарка в День матери.
Что можно подарить маме в ее праздник: фотографии
Большинство мам – натуры романтичные и сентиментальные, особенно если дело касается их детей и внуков. Рассматривать любимые семейные фотографии и вспоминать яркие моменты жизни, связанные с родными – один из лучших вариантов времяпровождения. Составьте альбом, сделайте эффектный коллаж или картину, купите электронную фоторамку, смонтируйте фильм со своими старыми и свежими фото, которых мама еще не видела – она, конечно же, обрадуется такому подарку.
Подарок своими руками на День матери
Удачный вариант подарка родному человеку в условиях карантина – это hand made. Вам не придется никуда выходить из дому, а все необходимые материалы можно найти под руками. Что подарить маме своими руками от дочки? К примеру, эксклюзивную сумку, и даже не одну, можно пошить из старых джинсов, ненужной курточки, вышедшей из моды юбки и других вещей, а также их комбинирования. А за основу разумно взять выкройку маминой любимой, но уже изношенной сумки. Декором послужат пуговицы, ленты, банты, тесьма, бусины, кусочки кожи и т.д.
Эксклюзивный подарок
Также отличным подарком маме станут диванные подушки. Можно сделать их разными по размеру, форме, стилю, структуре ткани и даже набивке. Если спрятать вовнутрь разные ароматические добавки, к примеру, кусочки цедры, специи, душистые травы – получится еще и необычно. На таких мягко отдыхать и приятно смотреть.
Раскрасьте однообразные дни карантина и презентуйте родному человеку порционный набор чаев, можно даже с чашками и заварником. Такой подарок маме можно подарить в любой праздник. Пусть каждый день у нее начинается с горячей чашки ароматного чая, с нового вкуса, с заряда бодрости и заботы о своем здоровье. Если мама больше любит кофе – подарите аналогичный набор, но только кофейный.
Вкусный подарок для мамы своими руками
Какой подарок можно подарить маме, если она – лучший в мире кулинар? Тогда придумайте что-нибудь полезное для кухни. Это может быть сундучок с изысканными специями и пряностями, наборы для кулинаров, кухонная техника или просто съедобный букет, напичканный разными вкусностями и деликатесами – от конфет и фруктов до сыров и колбас. А можете приготовить что-нибудь сами – ведь главное, чтобы подарок для мамы был сделан с любовью.