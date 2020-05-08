День матери в 2020 году: идеи для интересных подарков

В нынешнем году ситуацию еще усложняют ограничения, призванные остановить распространение коронавируса. В выборе подарка вам смогут помочь торговые интернет-площадки и собственная фантазия.

Как поздравить маму, если увидеться нет возможности? Можно по старинке написать ей от руки милое и доброе бумажное письмо. Можно позвонить ей, конечно же, лучше по видеосвязи. А еще можно организовать доставку праздничного букета, сладостей, подарочного сертификата или выбранного вами подарка в День матери.

Что можно подарить маме в ее праздник: фотографии

Большинство мам – натуры романтичные и сентиментальные, особенно если дело касается их детей и внуков. Рассматривать любимые семейные фотографии и вспоминать яркие моменты жизни, связанные с родными – один из лучших вариантов времяпровождения. Составьте альбом, сделайте эффектный коллаж или картину, купите электронную фоторамку, смонтируйте фильм со своими старыми и свежими фото, которых мама еще не видела – она, конечно же, обрадуется такому подарку.

Подарок своими руками на День матери

Удачный вариант подарка родному человеку в условиях карантина – это hand made. Вам не придется никуда выходить из дому, а все необходимые материалы можно найти под руками. Что подарить маме своими руками от дочки? К примеру, эксклюзивную сумку, и даже не одну, можно пошить из старых джинсов, ненужной курточки, вышедшей из моды юбки и других вещей, а также их комбинирования. А за основу разумно взять выкройку маминой любимой, но уже изношенной сумки. Декором послужат пуговицы, ленты, банты, тесьма, бусины, кусочки кожи и т.д.

Эксклюзивный подарок

Также отличным подарком маме станут диванные подушки. Можно сделать их разными по размеру, форме, стилю, структуре ткани и даже набивке. Если спрятать вовнутрь разные ароматические добавки, к примеру, кусочки цедры, специи, душистые травы – получится еще и необычно. На таких мягко отдыхать и приятно смотреть.

Раскрасьте однообразные дни карантина и презентуйте родному человеку порционный набор чаев, можно даже с чашками и заварником. Такой подарок маме можно подарить в любой праздник. Пусть каждый день у нее начинается с горячей чашки ароматного чая, с нового вкуса, с заряда бодрости и заботы о своем здоровье. Если мама больше любит кофе – подарите аналогичный набор, но только кофейный.

Вкусный подарок для мамы своими руками