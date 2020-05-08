У певца Шуры снова нашли онкологию: ему сделали операцию уже в 25-й раз

Популярный в 90-х певец Шура (Александр Медведев) заявил о том, что у него снова диагностировали онклогию.

В интервью для шоу Анны Седоковой «Квартира 69» на YouTube он откровенно рассказал о том, что страшную болезнь у него нашли во время гастроскопии, и диагноз стал для него настоящей неожиданностью. «Это была 25-я операция в моей жизни. Я просто пошел сдать анализы вместе с подругой за компанию, проглотили «кишку»... Приходит медсестра и говорит, что мне через два дня на операционный стол в связи с тем, что у меня в желудке была грыжа 13 сантиметров», - вспоминает певец.

Он отметил, что в течение 12 лет пил таблетки от изжоги и даже не подозревал о своих проблемах. «Раз - и онкология, еще раз в моей жизни. Онкологические болячки не болят, только когда они в четвертой стадии», - заявил он.

По его словам, 2-ого числа он выступил в одном из клубов, а уже утром следующего дня пришел на операцию. «Каждый раз, когда ложусь на стол, думаю, за что мне это? Ну, я уже не спрашиваю, почему. Это был еще один урок в моей жизни, на следующее утро я встал и пошел», - признался исполнитель.