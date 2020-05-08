Эстонская кинозвезда в шоке: унизительно, что из-за кризиса я должна работать разносчицей посылок

«Это было очень интересно для разнообразия, слишком долго это не длилось, потому что меня уволили, - сказала Пирет Крумм в эфире утреннего шоу на Raadio 2. - Я же женщина. Я езжу по городу на маленькой Škoda, но теперь неожиданно стала водителем микроавтобуса, у которого не открывалась боковая дверь. Одним словом, всё было намного сложнее, чем я думала».

«В один из дней произошла такая вещь, что я не развезла столько посылок, сколько должна была. Об этом я сообщила работодателю. На что мне было сказано, что это ужасно, то, как я делаю работу. Но я не промолчала и ответила ему, что это не ужасно. По моему мнению, ужасно то, что я актриса и должна таскать коробки и разъезжать по городу, сидя за рулем микроавтобуса». После этого Пирет была уволена.