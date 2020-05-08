Евгений Кошевой рассказал о возвращении Владимира Зеленского в «Квартал 95»

Его друг и соратник по студии «Квартал 95» Евгений Кошевой уверен, что Владимир выполнит обещание, данное народу, и отработает полностью президентский срок. Пойдет ли он на второй срок, Евгений не знает. Он надеется, что Зеленский вернется в «Квартал». «Мы потеряли на время главную часть нашего коллектива. Я думаю, что он вернется», - заявил Кошевой в программе «Боцман». Он отметил, что сейчас вокруг Владимира собралось много «прихлебателей». Артист уверен, что Владимир сам с ними разберется.