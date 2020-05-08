Стало известно, состоится ли концерт группы Rammstein в Таллинне

Фирма Live Nation Estonia объявила сегодня, что концерт Rammstein, который должен был пройти летом на Таллиннском певческом поле, отменен. В настоящее время неизвестно, будет ли событие перенесено, пишет Elu24.
Организаторы концерта заявили, что из-за ситуации с коронавирусом, которая повлияла на проведение всех массовых мероприятий, в том числе, и на концерты, выступление группы Rammstein в Таллинне, как и весь гастрольный тур в 2020 году, не состоится.
По данным Live Nation, группа в настоящее время изучает возможность переноса тура и объявит о своем решении поклонникам в ближайшем будущем. Пока что все купленные билеты действительны. Группа Rammstein должна была выступить в Таллинне 21 июля, и все билеты на концерт распроданы.