Бриллианты звезд: Собчак носит кольцо за три миллиона долларов, а Водянова - колье за семь миллионов

В период пандемии звезды в случае кризиса могут в любой момент распотрошить шкатулку и выставить на продажу свои бриллиантовые запасы. Какие сокровища скопили знаменитости, рассказал российский дизайнер украшений Влад Торхов.

Ксения Собчак

Телеведущая постоянно носит украшения своей подруги - дизайнера Яны Расковаловой. Есть серьги-шандельеры, которые выполнены из золота, бриллиантов и морганитов весом более 20 карат. А стоят они 2 миллиона рублей (25 000 евро по сегодняшнему курсу).

Одно из любимых украшений Ксении - браслет Cartier Love за 510 тысяч рублей (6 375 евро). Обычно она носит его в дуэте с часами Omega из коллекции Aqua Terra. Стоимость часов - 850 тысяч рублей (10 625 евро).

Собчак часто миксует массивные кольца от Graff и Stephen Webster. Бриллиантовое сердечко весом 42,72 карата тянет на 3 миллиона долларов!

Рената Литвинова

Актриса непредсказуема в выборе украшений. Судя по ее вкусу, она старается не придерживаться определенного стиля. Это могут быть, например, элегантные сдержанные серьги из белого золота и бриллиантов с рубинами стоимостью около 4 миллионов рублей (50 000 евро). Есть у актрисы пара колец с массивными колумбийскими изумрудам, которые вместе тянут на 25 миллионов рублей (312 500 евро)!

Вера Брежнева

Интересно, каково это - носить на шее украшение, которое стоит, как две московские квартиры?

Вера Брежнева это знает: на ней колье ювелирного бренда Mercury из белого золота и бриллиантов общим весом в 37 карат. Оно стоит больше 25 миллионов рублей (более 312 500 евро)!

Наталья Водянова

На одном из мероприятий своего благотворительного фонда «Обнаженные сердца» в Лондоне Водянова появилась в потрясающем комплекте Chopard High Jewellery из коллекции, посвященной Каннскому кинофестивалю.

Несмотря на внешнюю массивность, опалы и бриллианты заключены в оправу из чрезвычайно легкого металла - титана. Общая стоимость всех украшений на Наталье - свыше 7 миллионов долларов. Впрочем, вряд ли модель будет их продавать. Черные дни в ближайшее время ей не грозят, ведь Водянова готовится выйти замуж за Антуата Арно - наследника одного из богатейших людей планеты.

Алсу

Алсу не первый раз сверкает на публике в украшениях ювелирного дома De Grisogono.

Она любит серьги-веера из белых и черных бриллиантов швейцарских мастеров стоимостью около 9 миллионов рублей (112 500 евро). Учитывая тот факт, что модный швейцарский дом обанкротился в конце января 2020 года, стоимость данного украшения будет только возрастать со временем.

Алла Пугачева

Алла Борисовна всегда питала слабость к массивным украшениям. Будь это колье или кольцо. Но массивные украшения не ограничиваются своим размером, у них также внушительная стоимость!

Ультрамодное кольцо с большим бриллиантом очень похоже на коллекцию High Jewellery от бренда Graff. Общий вес от 40 кт, а стоимость начинается от 2 миллионов долларов. Видимо, львиная доля гонораров Максима Галкина уходит на подарки супруге.

Настя Ивлеева

Ведущая «Орла и решки» обожает дорогие цацки. Например, блондинка носит часы из 18-каратного золота от Rolex.

Хронометр из коллекции Cosmograph Daytona стоит около 2 миллионов рублей (25 000 евро).

Регина Тодоренко

Жена певца Влада Топалова, телеведущая Регина Тодоренко, на своей свадьбе блистала в серьгах Messika High Jewelry из коллекции Kashmir.