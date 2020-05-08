Строители не поверили своим глазам, когда сняли старый линолеум и увидели, что скрывалось под ним 60 лет

Все ожидали, что под покрытием окажется различный мусор, ведь здание было построено еще в 1890-х годах, сообщает Лайф.
На днях мэр из Нью-Джерси, США, Стивен Фулоп поделился с подписчиками в Twitter удивительной находкой. По словам мужчины, из-за карантина администрация Джерси-Сити решила заняться работами по благоустройству и начала со здания местного правительства. Было решено сперва поменять старый серый линолеум, который всем порядочно надоел. Но когда строители сняли покрытие, то под ним вместо разрушенного пола оказался изумительный кафельный пол.
Фото © Twitter / Will Da Force, michael roberts
«Боже мой, первоначальный пол выглядел просто прекрасно! Не понимаю, зачем вообще было его чем-то закрывать... Замечательная работа, парни!» - восторгается пользователь The Mike Schiller.
«Уф, почему раньше ничего не было, но люди умудрялись создавать шедевры, а сейчас мы, имея все технологии на свете, можем создавать один мусор? Слишком печально», - считает Avant-guerre.
Вдохновленные увиденным пользователи Twitter принялись делиться и своими стильными находками, которые им случилось обнаружить в последнее время. Многие, как и строители в административном здании, нашли под ужасными и затертыми коврами мастерски выполненные узоры из плитки. А девушка по имени Кристина, сорвав ковролин, обнаружила качественные паркетные полы, которые отлично сохранились с 1890-х годов.