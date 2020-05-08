Строители не поверили своим глазам, когда сняли старый линолеум и увидели, что скрывалось под ним 60 лет

Фото © Twitter / Will Da Force, michael roberts

«Боже мой, первоначальный пол выглядел просто прекрасно! Не понимаю, зачем вообще было его чем-то закрывать... Замечательная работа, парни!» - восторгается пользователь The Mike Schiller.

«Уф, почему раньше ничего не было, но люди умудрялись создавать шедевры, а сейчас мы, имея все технологии на свете, можем создавать один мусор? Слишком печально», - считает Avant-guerre.

Вдохновленные увиденным пользователи Twitter принялись делиться и своими стильными находками, которые им случилось обнаружить в последнее время. Многие, как и строители в административном здании, нашли под ужасными и затертыми коврами мастерски выполненные узоры из плитки. А девушка по имени Кристина, сорвав ковролин, обнаружила качественные паркетные полы, которые отлично сохранились с 1890-х годов.