Пт, 8.05.2020
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Андрей Губин: «Я страшный, но чувствую себя лучше, чем выгляжу»

Андрей Губин

ФОТО: скриншот видео

Пока одни гадают, вернется ли Андрей Губин на сцену, других крайне беспокоит болезненный вид певца. Недавно в Сети появились свежие снимки, на которых он выглядит уставшим и сильно постаревшим. Артист объяснил «СтарХиту» свой внешний вид, а также поделился творческими планами.

Последние несколько лет Андрей Губин ведет уединенный образ жизни и совсем не появляется на публике. До пандемии певец много путешествовал, сейчас же проводит время за работой над новым музыкальным материалом, изредка выбираясь из дома на встречи. Недавно в Сети появился снимок артиста, сделанная во время его поездки к друзьям в Подмосковье. Поклонники обратили внимание, что музыкант выглядит сильно постаревшим, а ведь 30 апреля ему исполнилось всего 46 лет.

Губин не раз рассказывал, что испытывает проблемы со здоровьем, но не сдается и занимается лечением. Именно постоянные болячки стали одной из главных причин, по которым он когда-то покинул сцену. «СтарХит» узнал, чем сейчас живет Андрей и стоит ли ждать его возвращения в российский шоу-бизнес. Также музыкант прокомментировал и недавний кадр с собой, который вызвал столько обсуждений.

«Да я страшный как черт, но все же я из тех, кто за неделю проезжает на велосипеде 100 км, — рассказал Губин. — Когда будете делать столько же, вам придет мысль, что со мной все не так уж и плохо. К тому же на фото уставший — с пяти утра на ногах, бессонница. В общем чувствую себя лучше, чем выгляжу. Стараюсь больше заниматься спортом, чтобы тестировать свое состояние».

Певец также признается, что мечтает поскорее поехать на море загорать, ведь это способствует здоровому цвету лица. Но выбраться пока удается только за город, да и то по рабочим вопросам — чтобы обсудить творческие моменты с товарищем, композитором Тарасом Ващишыным.

«Я приехал туда разговаривать о песнях, — продолжает Губин. — Пока мы только записываем новые композиции, и в данной ситуации это для меня важнее, чем гастроли. Но, даже если я буду горбатый и хромой, смогу сделать такой музыкальный номер, что стыдно не будет и дети от страха не заплачут».

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