Андрей Губин: «Я страшный, но чувствую себя лучше, чем выгляжу»

Пока одни гадают, вернется ли Андрей Губин на сцену, других крайне беспокоит болезненный вид певца. Недавно в Сети появились свежие снимки, на которых он выглядит уставшим и сильно постаревшим. Артист объяснил «СтарХиту» свой внешний вид, а также поделился творческими планами.
Последние несколько лет Андрей Губин ведет уединенный образ жизни и совсем не появляется на публике. До пандемии певец много путешествовал, сейчас же проводит время за работой над новым музыкальным материалом, изредка выбираясь из дома на встречи. Недавно в Сети появился снимок артиста, сделанная во время его поездки к друзьям в Подмосковье. Поклонники обратили внимание, что музыкант выглядит сильно постаревшим, а ведь 30 апреля ему исполнилось всего 46 лет.
Губин не раз рассказывал, что испытывает проблемы со здоровьем, но не сдается и занимается лечением. Именно постоянные болячки стали одной из главных причин, по которым он когда-то покинул сцену. «СтарХит» узнал, чем сейчас живет Андрей и стоит ли ждать его возвращения в российский шоу-бизнес. Также музыкант прокомментировал и недавний кадр с собой, который вызвал столько обсуждений.
Певец также признается, что мечтает поскорее поехать на море загорать, ведь это способствует здоровому цвету лица. Но выбраться пока удается только за город, да и то по рабочим вопросам — чтобы обсудить творческие моменты с товарищем, композитором Тарасом Ващишыным.
«Я приехал туда разговаривать о песнях, — продолжает Губин. — Пока мы только записываем новые композиции, и в данной ситуации это для меня важнее, чем гастроли. Но, даже если я буду горбатый и хромой, смогу сделать такой музыкальный номер, что стыдно не будет и дети от страха не заплачут».