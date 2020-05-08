Андрей Губин: «Я страшный, но чувствую себя лучше, чем выгляжу»

Последние несколько лет Андрей Губин ведет уединенный образ жизни и совсем не появляется на публике. До пандемии певец много путешествовал, сейчас же проводит время за работой над новым музыкальным материалом, изредка выбираясь из дома на встречи. Недавно в Сети появился снимок артиста, сделанная во время его поездки к друзьям в Подмосковье. Поклонники обратили внимание, что музыкант выглядит сильно постаревшим, а ведь 30 апреля ему исполнилось всего 46 лет.

Губин не раз рассказывал, что испытывает проблемы со здоровьем, но не сдается и занимается лечением. Именно постоянные болячки стали одной из главных причин, по которым он когда-то покинул сцену. «СтарХит» узнал, чем сейчас живет Андрей и стоит ли ждать его возвращения в российский шоу-бизнес. Также музыкант прокомментировал и недавний кадр с собой, который вызвал столько обсуждений.

«Да я страшный как черт, но все же я из тех, кто за неделю проезжает на велосипеде 100 км, — рассказал Губин. — Когда будете делать столько же, вам придет мысль, что со мной все не так уж и плохо. К тому же на фото уставший — с пяти утра на ногах, бессонница. В общем чувствую себя лучше, чем выгляжу. Стараюсь больше заниматься спортом, чтобы тестировать свое состояние».

Певец также признается, что мечтает поскорее поехать на море загорать, ведь это способствует здоровому цвету лица. Но выбраться пока удается только за город, да и то по рабочим вопросам — чтобы обсудить творческие моменты с товарищем, композитором Тарасом Ващишыным.