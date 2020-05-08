Эстонские суперзвезды нашли новый источник дохода в кризис

Во время кризиса эстонские суперзвезды и шоумены начали придумывать новые возможности для заработка. И если в других странах мира уже давно действует тренд на поздравления от звезд для близких и родственников, в Эстонии знаменитости только сейчас к этому пришли.
Недавно эстонский портал Elu24 писал, что звезда эстонского реалити-шоу Мерилин Нау начала продавать свои интимные снимки за деньги и записывать платные видеопоздравления на странице Patreon. В Эстонии особенно ушлые предприниматели создали сайт платных поздравлений от звезд - Tervitused.ee.
У каждой знаменитости цена поздравления сильно отличается. 50 евро стоят поздравления от Уудо Сеппа, Сюнне Вальтри, Лауры Пыльдвере, Ханнеса Вырно, ведьмы Насти, диджея Мярта Раннамяэ, Виктора Васильев и Оття Кийвикаса. Поздравления от некоторых звезд стоят и 40, и 15 евро, и 10, но далеко не все селебрити пошли на этот шаг.
Ниже можно посмотреть пример одного такого видеопоздравления: