Сколько Дана Борисова получает за скандалы и хайп

Дана Борисова регулярно становится героиней различных скандалов. И признается: она любит хайп, ей нравится делать шоу, а также участвовать в дискуссиях и публичных ссорах, в том числе и на ТВ. В интервью Алене Жигаловой в ее шоу «Алена, блин!» 43-летняя светская львица призналась, что зарабатывает на этом неплохие деньги.

После того, как артистка выписалась из тайского рехаба, где провела более полугода и вылечилась от наркозависимости, Борисова выступала на различных шоу как эксперт по своей теме. Ей платили за съемки 10 тысяч рублей (125 евро по сегодняшнему курсу). Но позже ей снова захотелось трэша и скандалов, и звезда начала повышать ставки.

«Когда я вернулась с реабилитации, первые три недели я была очень востребована, просто меня рвали на шоу, и я заработала за три недели миллион. Сейчас мои гонорары высокие», - подчеркнула звезда хайпа. И отметила: «Я свои деньги отрабатываю».