Известный рэпер умер от коронавируса в 47 лет

Сообщается, что его госпитализировали и погрузили в медицинскую кому после развития тяжелых осложнений коронавирусной инфекции. Ту известен номинацией на музыкальную премию Mercury Prize за альбом Upwards. Источники сообщили, что поначалу рэпера даже отключили от ИВЛ, так как его состояние начало улучшаться, но затем он снова почувствовал себя очень плохо. Спасти британcкого музыканта не удалось.