Известный рэпер умер от коронавируса в 47 лет

Британский рэпер Ty, чье настоящее имя Бен Чижоке (Ben Chijioke), скончался 7 мая от последствий COVID-19, сообщает Theguardian. Некоторое время назад его подключили к ИВЛ и ввели в состояние искусственной комы.
Сообщается, что его госпитализировали и погрузили в медицинскую кому после развития тяжелых осложнений коронавирусной инфекции. Ту известен номинацией на музыкальную премию Mercury Prize за альбом Upwards. Источники сообщили, что поначалу рэпера даже отключили от ИВЛ, так как его состояние начало улучшаться, но затем он снова почувствовал себя очень плохо. Спасти британcкого музыканта не удалось.
Ту прославился в 2001 после выхода альбома The Awkward, а уже в 2004 он выпустил самый известный альбом Upwards. После рэпер представил публике еще три альбома, но такой известности они не получили. Сегодня социальные сети наполнились сообщениями с соболезнованиями.