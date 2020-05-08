«Омерзительно»: видео Бузовой с ветеранами разгневало народ

Видеозапись, где Ольга Бузова беседует с ветеранами, появилась накануне, 7 мая, на официальном ютуб-канале певицы. Знаменитость призвала поклонников присоединиться к этой акции.

«Не стесняйтесь помогать! Не бойтесь предложить бабушке из вашего подъезда помощь, может, ей нужно прибить гвоздь или починить стул!», – написала она.

Многие пользователи не оценили поступок телеведущей. По их мнению, Ольга Бузова развозит еду и лекарства пенсионерам только ради пиара. «На всем готова хайпануть, омерзительно», «Где же ты была в течении года?», «Как по мне, она нагло врет. Зачем делать это все на показуху?», – разгневались комментаторы.

Поклонники поспешили поддержать звезду. Они назвали ролик трогательным. Некоторые признались, что расплакались во время просмотра.