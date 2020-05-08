Молодая семья нашла опасный «сюрприз» в бананах из супермаркета

Мелани Прайс из британского города Уэйдбридж принесла домой купленные в супермаркете бананы и заметила жуткий «сюрприз» на фруктах – ядовитых бразильских блуждающих (или банановых) пауков, пишет The Sun.

По словам Мелани, она вместе с мужем Дэниэлом и маленькими детьми сразу же выбежала на улицу. Женщина позвонила спасателям, а затем отправилась в магазин, чтобы выяснить, в чем дело.

Сотрудники супермаркета объяснили инцидент так: «Мы строго контролируем помывку и обработку бананов перед продажей, но в очень редких случаях не удается избавиться от вредителей из жарких стран».

Сама Мелани призналась, что инцидент ввел ее в ступор, поскольку пауки, которых она принесла из магазина, были по-настоящему опасными. ФОТО ЗДЕСЬ!

«Это ужасно! За два часа они могут убить человека. Мы должны убедиться, что наши дети в безопасности. Это превыше всего», – говорит британка.