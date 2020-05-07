Чт, 7.05.2020
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Рудковская извинилась за слова об «умственно отсталой» девочке

Яна Рудковская

ФОТО: Instagram

В Сети набирает обороты скандал вокруг сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской. Еще недавно мать маленького Саши возмущалась публикацией в одном СМИ, где автор статьи рассказал о якобы психическом расстройстве ее отпрыска, а сегодня была вынуждена принести извинения сама.

К ответу за свои слова жену фигуриста призвала журналист и общественный деятель Екатерина Гордон. В Instagram она припомнила Рудковской историю, когда та назвала «умственно отсталой» юную модель телеканала World Fashion, которую родители взяли из детского дома. Гордон заявила, что готова отстаивать интересы девочки в суде.

Рудковская не заставила себя ждать и принесла извинения девочке в Instagram. Также она выразила желание снять модель для обложки детского приложения.

Друзья, я хочу сказать о силе слов. События последних дней подтверждают, что словом можно ударить и поддержать, обидеть и утешить. Когда-то чужие слова ранили меня, когда-то мои слова могли ранить другого человека, и мне искренне жаль, 

— написала Рудковская.

Сам пост найдешь здесь!

Катя Гордон тоже быстро отреагировала на пост жены Плющенко и поблагодарила ее. Также она добавила, что просит, в свою очередь, всех клеветников отстать от сына Рудковской.

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