Рудковская извинилась за слова об «умственно отсталой» девочке

К ответу за свои слова жену фигуриста призвала журналист и общественный деятель Екатерина Гордон. В Instagram она припомнила Рудковской историю, когда та назвала «умственно отсталой» юную модель телеканала World Fashion, которую родители взяли из детского дома. Гордон заявила, что готова отстаивать интересы девочки в суде.

Рудковская не заставила себя ждать и принесла извинения девочке в Instagram. Также она выразила желание снять модель для обложки детского приложения.

Друзья, я хочу сказать о силе слов. События последних дней подтверждают, что словом можно ударить и поддержать, обидеть и утешить. Когда-то чужие слова ранили меня, когда-то мои слова могли ранить другого человека, и мне искренне жаль,

— написала Рудковская.

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