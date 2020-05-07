Какие знаки Зодиака никогда не станут друзьями

Итак, совершенно не совместимы, даже в дружбе Козерог и Близнецы. Люди, рожденные под знаком Козерога, во всем ценят порядок и предсказуемость. Близнецы же слишком ветрены и непостоянны. Кроме того, чтобы стать другом Козерога – нужно заслужить его доверие. Представители этого знака Зодиака не готовы доверять каждому – они скрытны, предпочитают одиночество. Близнецы же не могут жить без общения и дружеских посиделок. Как видите, это настолько разные знаки Зодиака, что им будет очень сложно вместе.

Ещё одна полностью несовместимая пара – это Рак и Телец. Ситуация осложняется тем, что оба этих знака будут спорить до хрипоты, доказывая свою правоту. Ни один не будет согласен с мнением другого. Оба этих знака Зодиака самолюбивы и неуступчивы. С Тельцами вообще невозможно договориться. Раки же очень быстро способны затеять скандал на ровном месте. Главное для этих знаков Зодиака – доказать правильность своей точки зрения. Кроме того, лишить возможности общаться эти два знака Зодиака может банальная конкуренция.

Тяжело общаться будет Весам и Водолеям. Хоть они и относятся к одной стихии, дружба между ними – это большая редкость. Весы – яркие личности, которые всегда хотят находиться в центре внимания. Водолеи тоже не привыкли быть в тени. Между ними начинается настоящее соперничество. Здесь никто не уступит – каждый хочет быть первым. Астрологи говорят, что отношения между представителями этих знаков Зодиака никогда не заходят дальше приятного знакомства. Представители этих знаков Зодиака редко согласны друг с другом.

Стрельцам и Скорпионам также тяжело общаться. Скорпионы привыкли отдавать приказы и ожидать полного подчинения. Они считаются только со своим мнением. Стрельцы же сами себе на уме. Они не привыкли подчиняться и часто имеют собственное мнение на все происходящие события. Скорпион с таким положением дел мириться не намерен. Стрельцы – это типичные эгоисты, которые живут для соблюдения своих интересов во всем. И это очень раздражает Скорпионов, в которых силен командный дух. Указанные два знака Зодиака не могут быть даже друзьями или партнерами по бизнесу. Кроме того, Скорпионы не поддерживают того образа жизни, который ведут Стрельцы.

Не станут друзьями Девы и Рыбы. Отличие этих знаков Зодиака в том, что Девы во всем перфекционисты, а Рыбы привыкли плыть по течению. Рыбы очень робкие и порой скучные, что раздражает Деву. У Девы прекрасно развита интуиция, представители этого знака Зодиака прекрасно разбираются в людях. Рыбы же наивны и доверчивы. Они не всегда могут отличить хорошего человека от плохого, чем доводят до бешенства Деву. Кроме того, представители знака Девы не любят непостоянства. А настроение мечтательных рыбок может меняться по несколько раз за минуту. Конфликты также могут происходить на фоне разных точек зрений по одному и тому же событию. В конечном итоге люди просто не выдерживают общения друг с другом. Кроме того, люди этих знаков Зодиака имеют совершенно разные взгляды на жизнь. Отношения между этими людьми очень неустойчивые.