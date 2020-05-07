В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа. Об этом сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на департамент по развитию новых территорий столицы.
«Вчера был закончен вывоз строительного мусора», — отметили в пресс-службе.
Московские власти уведомили владельца участка «ЕТК-инвест», где шли съемки «Дома-2», об изъятии земли в июле 2018 года. На месте съемочных павильонов, в соответствии с проектом властей, должна пройти дорога из Саларьево до деревни Марьино на юго-западе Москвы.
Для съемок шоу столичные власти выделили компании новый участок, который примерно на 40 процентов превышает площадь старого. Так, если предыдущий участок занимал 2,5 тысячи квадратов, то новый участок займет 4 тысячи квадратов