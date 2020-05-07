В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

Московские власти уведомили владельца участка «ЕТК-инвест», где шли съемки «Дома-2», об изъятии земли в июле 2018 года. На месте съемочных павильонов, в соответствии с проектом властей, должна пройти дорога из Саларьево до деревни Марьино на юго-западе Москвы.