«Как панцирь черепахи»: фанаты не оценили образ Кэти Пэрри для светского бала

Однако в этом году карантин помешал состояться этому шикарному событию. Поэтому звезды не смогли удивить публику своими нарядами. Кэти Перри все же решила показать подписчикам, как она планировала выглядеть на мероприятии и опубликовала фото своего образа в Instagram — кастомизированный корсет марки Jean Paul Gaultier. Так как Кэти находится на поздних сроках беременности, наряд пришлось подгонять под ее фигуру.