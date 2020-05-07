Наталию Орейро в сексуальном образе сравнили с Дженнифер Лопес

Во время самоизоляции Наталия Орейро, как и другие звезды, радует поклонников снимками из различных фотосессий. Порою эту работу они делают за нее сами. Так, на международной фан-странице знаменитости в Instagram появилась подборка знойных кадров со всеобщей любимицей, пишет Пятый канал.