Наталию Орейро в сексуальном образе сравнили с Дженнифер Лопес

Во время самоизоляции Наталия Орейро, как и другие звезды, радует поклонников снимками из различных фотосессий. Порою эту работу они делают за нее сами. Так, на международной фан-странице знаменитости в Instagram появилась подборка знойных кадров со всеобщей любимицей, пишет Пятый канал.
В кадре певица и актриса позирует в стиле доминатрикс. Дерзкий образ госпожи Орейро подчеркивает эффектными позами. Особое внимание привлекают непривычные для нее густые кудри.
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Из-за выбора одежды и укладки подписчики сравнили уругвайку с не менее известной певицей и актрисой пуэрториканского происхождения Дженнифер Лопес. Другие не согласились с такой точкой зрения и указали, что Орейро гораздо стройнее.
Как она шикарна! Раньше, в детстве, хотела быть на нее прохожей;
Прямо Дженнифер Лопес;
Как можно быть такой стройной!
Самая красивая девушка в мире! Как я ее люблю!
— отреагировали пользователи.