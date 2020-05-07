Чт, 7.05.2020
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Наталию Орейро в сексуальном образе сравнили с Дженнифер Лопес

Наталия Орейро

ФОТО: Кадр из "Вечернего Урганта"

Во время самоизоляции Наталия Орейро, как и другие звезды, радует поклонников снимками из различных фотосессий. Порою эту работу они делают за нее сами. Так, на международной фан-странице знаменитости в Instagram появилась подборка знойных кадров со всеобщей любимицей, пишет Пятый канал.

В кадре певица и актриса позирует в стиле доминатрикс. Дерзкий образ госпожи Орейро подчеркивает эффектными позами. Особое внимание привлекают непривычные для нее густые кудри.

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Из-за выбора одежды и укладки подписчики сравнили уругвайку с не менее известной певицей и актрисой пуэрториканского происхождения Дженнифер Лопес. Другие не согласились с такой точкой зрения и указали, что Орейро гораздо стройнее.

Как она шикарна! Раньше, в детстве, хотела быть на нее прохожей;

Прямо Дженнифер Лопес;

Как можно быть такой стройной!

Самая красивая девушка в мире! Как я ее люблю!

— отреагировали пользователи.

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