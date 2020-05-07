Поклонники подозревают Агату Муцениеце в операции по увеличению груди

Закончив школу, Агата Муцениеце начала модельную карьеру. Тогда будущая актриса участвовала в различных фотосессиях. Один из старых кадров недавно попался Агате на глаза, и она решила опубликовать его в Instagram-аккаунт, пишет "Комсомольская правда". На черно-белом снимке у Агаты задумчивый взгляд и элегантная поза. Поклонники заметили, что за десять лет Муцениеце нисколько не изменилась.

Правда, это касается только лица. В последнее время актриса подчеркивает свою пышную грудь, надевая платья с глубоким декольте. А вот на старой фотографии прелести актрисы выглядят куда скормнее. "А где грудь?" – спросили внимательные фолловеры. Некоторые предположили, что Агата ложилась под нож хирурга. "Хм, странно, неужели пластика?" – написал один из пользователей Сети. Другие нашли оправдание Муцениеце. "Чего вы удивляетесь? Двое детей. Вполне естественно, что грудь увеличилась", – объяснил подписчик.