В Рыбинске полицейский застрелил собаку, пытавшуюся защитить спящего хозяина

По словам полицейских, собака напала на них.

— В дежурную часть поступило сообщение: на улице Свободы на газоне лежит человек. Наряд полиции обнаружил мужчину в сильном алкогольном опьянении. Рядом с человеком находилась бродячая собака. При попытке выяснить, нуждается ли мужчина в помощи, собака набросилась на полицейского и укусила его за руку. Сотрудник полиции был вынужден использовать табельное оружие. Пес нейтрализован. Полицейскому оказана медпомощь, — говорят в пресс-службе полиции Рыбинска.

Рыбинцы взволнованы происшествием. Зоозащитники знали убитого пса. Судя по всему, он долгое время был домашним, жил в семье, и к человеку был приучен. То есть, не был в полной мере бродячим диким животным.

— Его звали Шед. Ему было 8 лет. У него даже был ветпаспорт. В прошлом году наша группа собирала средства на кастрацию Шеда. Шед был добрейшим псом, ни на кого не нападал и не кусал. Нужно было вызвать отлов, а не стрелять в собаку! — комментирует Ксения Давыдова, представитель БФ Надежда. — Собака предупредительно лаяла. Ведь если бы лось бегал по городу, вызвали бы специалиста. Но стрелять в собаку, это беспредел. Страшно жить в такой стране.

В Рыбинске отловом бездомных животных занимается МУП АТП.