Владимир Познер едва не покончил с собой после вторичной диагностики рака

Известный журналист и телеведущий откровенно рассказал о тяжелом периоде своей жизни.

По словам знаменитости, в 1993 году ему впервые поставили онкологию, а спустя несколько лет тяжелая болезнь вернулась, что стало для него настоящим ударом.

«Я жил в Америке, работал и у меня обнаружили рак простаты. Такое впечатление, что я вошел в кирпичную стену. То есть удар такой силы, что даже трудно описать. И конечно, мысли, что все – жизнь кончилась», – признается он.

Тогда болезнь удалось диагностировать на ранней стадии, и тогда жизнь Владимиру Познеру спас знаменитый хирург Патрик Уэлш.

Для того, чтобы избежать новых проблем, телеведущий стал заниматься спортом и следить за питанием, но шесть лет назад болезнь вернулась.

«У меня нашли рак прямой кишки. Причем врач, который обнаружил, сказал, что близко к сфинктеру находится новообразование», – сказал Познер.

Когда Познер снова обратился к врачам, но медики сделали неутешительный прогноз, сообщив, что при повторном хирургическом вмешательстве пришлось бы удалить сфинктер, что означало бы принуждение к тому, чтобы до конца жизни ходить с мешочком на поясе.

«Я ему сказал, что я прожил замечательную жизнь, а так жить не буду, просто уйду», – рассказал телеведущий.

Тогда он решил найти другого врача, и в поисках специалиста побывал в Америке, Израиле, Франции, Англии, Германии. В результате приемлемый вариант предложил немецкий специалист.

«У меня был рак второй степени, и он мне оставил сфинктер. Это была локальная операция. Меня не разрезали вдоль Второй раз, это был более тяжелый случай. Я уже был закален и настроен на борьбу. Если другого нет, то я не буду так жить», – признается Владимир Познер.