Эффектная Екатерина Климова вышла на прогулку в лес в мини-платье

На днях Екатерина Климова разместила в Instagram новый пост. Актриса активно ведет свой микроблог и делится с подписчиками новыми и архивными снимками и видеороликами. На этот раз Климова показала, как она отдыхает вместе с детьми на природе.

В лес Климова пошла в мини-платье и высоких сапогах. Наряд удачно подчеркнул подтянутую фигуру Климовой. Она выглядит значительно моложе своих 42 лет!

Екатерина с сыновьями Матвеем и Корнеем, а также маленькой дочерью Беллой разыграли настоящую сценку: они и кружились, и танцевали. При этом актриса читала вслух стихотворение Даниила Хармса «Халдеев, Налдеев и Пепермалдеев». Всех участников этого произведения изображали ее дети. Снимала все происходящее, судя по голосу, старшая дочь Елизавета, пишет StarHit.

«На время каникул мы решили каждый день разучивать новый стих. Сегодня у нас Даниил Хармс!» — сообщила звезда. В комментариях поклонники восхитились дружным семейством: «Молодцы! У такой артистки и дети будут артистами!», «Классно! Театральная семья!»