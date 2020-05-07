Умерла актриса из фильма «Мимино»

Артистка страдала от онкологии и в последние годы переживала уже последнюю стадию, поэтому лечение было, скорее, паллиативным (облегчение состояния неизлечимо больных пациентов — прим. «СтарХита»). Поклонники и коллеги Татьяны Паркиной выражают слова соболезнования ее близким, пишет StarHit.

«С самого раннего детства Татьяна Алексеевна занималась сольным вокалом, который ей пригодился во время учебы во ВГИКе на курсе Герасимова и Макаровой. В дипломных спектаклях и постановках студентов Татьяна исполняла романсы. В промежутках между съемками в кино гастролировала с Московским объединением музыкальных ансамблей. Татьяна Алексеевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности. Светлая память!» — сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

Напомним, Татьяна Паркина родилась в Риге в простой семье. Родители будущей актрисы развелись, когда та была еще совсем юной. Работать девочка начала рано — в 14 лет.