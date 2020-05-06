Пассажирка Elron: «Моя первая поездка на поезде во время ЧC. Хочется кричать»

Репортер передачи «Ringvaate» Хелери Алль написала в Twitter, что была в шоке от происходящего в поезде, направлявшегося в Тарту утром 1 мая.

Моя первая поездка на поезде в условиях чрезвычайной ситуации и я вынужден стоять в восемь утра (все сидячие места были заняты - прим.ред.)? До правила 2+2 тут точно далеко. Одна мать ходит с ребенком 4-5 лет и он просто обнимает незнакомых людей. Хочется кричать,

- написала она, добавив, что только около четверти пассажиров были в масках.

Балтийский вокзал, 1 мая 2020 года ФОТО: Mihkel Maripuu

Представитель Elron Марийс Адамберг сказала Elu24, что правило 2+2 не может быть соблюдено в поездах, так как в настоящее время поездов меньше, чем для этого необходимо. По словам Адамберг, для полноценной работы полупустых поездов потребуется значительно больше поддержки со стороны государства.

«С увеличением количества пассажиров нашего существующего парка поездов и пропускной способности железных дорог будет недостаточно для поездок с полупустыми поездами», - пояснила она, почему соблюдение правила так или иначе невозможно.

По словам Адамберг, число пассажиров поездов с начала чрезвычайной ситуации сократилось примерно на 80 процентов, что привело к сокращению расписания.

«В то же время мы учли, чтобы пассажиры по-прежнему имели возможность перемещаться по пригородным маршрутам, а также по всей Эстонии в разное время», - сказала она.

Поскольку количество пассажиров увеличилось, Elron увеличит количество поездов на маршрутах с 11 мая.