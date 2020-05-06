Сергей Сумин с экстрасенсом Калдре и моделью Хапровой даст незабываемый онлайн-концерт

Сергей Сумин в этот раз готовит музыкальный подарок для ветеранов и всех тех, кто помнит, гордится и празднует 9 мая. В этот раз концерт состоится с участием приглашенных гостей – экстрасенса Илоны Калдре и модели Дианы Хапровой. У Сергея Сумина с Илоной Калдре есть несколько задушевных дуэтных песен и много концертов пара дала в России, Прибалтике и Европе вместе. Из-за пандемии коронавируса концерты по всему миру отменены, поэтому Сергей Сумин продолжает радовать публику из разных уголков мира бесплатными онлайн-концертами.