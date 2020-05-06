Екатерина Варнава рассталась с женихом после шести лет отношений

Звезда Comedy Woman сделала неожиданное признание — она разорвала отношения с Константином Мякиньковым. Оказалось, что пара не живет вместе около года, скрывая этот факт не только от прессы, но и друзей. По словам артистки, расставание произошло на дружеской ноте, пишет Стархит.
Екатерина Варнава и Константин Мякиньков встречались шесть лет. Поклонники надеялись, что пара вскоре сыграет свадьбу, к тому же артистка сама хвасталась полученным предложением руки и сердца. Однако в последнее время звезда стала часто говорить о неготовности к браку, а в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» и вовсе сделала неожиданное признание.
Мы с Константином Сергеевичем разошлись, — откровенничала она. — Эту квартиру я снимаю одна. Мы разъехались, и как бы ни банально это не звучало, остаемся в потрясающих отношениях. Мы общаемся, дружим, но настал такой период, когда мне и ему нужно двигаться дальше. Это не момент измены, хотя так расстаться было бы даже проще. Свадьба уже не нужна. Детьми, наверное, обзаводиться надо было раньше, но в целом, ничего не изменишь. Просто в какой-то момент страстные отношения потихоньку превратились в родственные.
По словам звезды, инициатором расставания была именно она. Екатерина месяц взвешивала все за и против, пока, наконец, не приняла решение рассказать о своих сомнениях жениху.
Из-за того что я в этом постоянно себя мариновала, я в какие-то моменты начинала не совсем адекватно реагировать, чуть-чуть раздражаться. Это неправильно. Он очень хороший человек. Он этого не заслуживает,
— поделилась артистка.
Варнава уверена, что экс-избранник обязательно обретет счастье с другой девушкой, которая подарит ему наследников. А вот она сама к созданию полноценной семьи еще не готова. «Мы консультировались со специалистами, — вспоминала она. — Мне сказали: «У вас слабое здоровье, по-женски есть проблемы. Вам нужно планировать беременность. Нельзя просто восемь месяцев гастролировать и будет здоровый ребенок. Вам надо подойти к этому ответственно, то есть на какое-то время лишить себя активности».
Экс-возлюбленные скрывали даже от знакомых, что их многолетнему роману пришел конец. Все это время они успешно изображали пару: вместе посещали мероприятия, публиковали романтичные снимки в Сети. Однако уже около года Варнава живет в просторных апартаментах одна.
Я понимаю, когда ты шесть лет живешь с человеком, а потом выходишь из отношений в 35 лет, то найти кого-то в моей ситуации — жопа. У меня даже был момент легкой жалости к себе, когда я сняла эту квартиру,
— негодовала Екатерина.