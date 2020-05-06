Екатерина Варнава рассталась с женихом после шести лет отношений

Мы с Константином Сергеевичем разошлись, — откровенничала она. — Эту квартиру я снимаю одна. Мы разъехались, и как бы ни банально это не звучало, остаемся в потрясающих отношениях. Мы общаемся, дружим, но настал такой период, когда мне и ему нужно двигаться дальше. Это не момент измены, хотя так расстаться было бы даже проще. Свадьба уже не нужна. Детьми, наверное, обзаводиться надо было раньше, но в целом, ничего не изменишь. Просто в какой-то момент страстные отношения потихоньку превратились в родственные.