Стало известно, будет ли в Турции повышение цен на отдых

Стало известно, ожидается ли в Турции снижение цен на отдых после пандемии коронавируса. Турецкие отельеры не планируют повышать цены. Об этом РИА Новости сообщил глава местной федерации отельеров Сурури Чорабатыр.
Как отметил специалист, все контракты на будущий туристический сезон уже заключены, они были подписаны еще в прошлом году, поэтому роста цен не предвидится. Также он обратил внимание, что, вероятно, некоторые гостиницы могут объявить о скидках.
В то же время, заявил Сурури Чорабатыр, расходы владельцев отелей могут возрасти из-за трат на средства дезинфекции и расширения штата.