«Любим не можем»: Ляйсан Утяшева и Павел Воля поздравили дочь с днем рождения

наша карамелька, бабочка, котёнок! Но сама про себя она говорит: "Я - София Павловна Воля." Софиёк, ты - очень серьёзный фрукт, ты самая сладкая девчонка, которая с трех лет одевается сама. В смысле, на свой вкус. Ты многое уже делаешь сама. Как это быстро, уже прошло пять лет. Еще только пять лет! Пять прекрасных лет! Мы тебя все очень любим. С тобой всё и всегда сильно интереснее, веселее и дружнее. Будь счастлива и здорова, наша самая сладкая важнятина. Когда ты через несколько лет найдёшь на просторах интернета этот ролик, знай, что музыку к нему ты выбрала сама. Мы тебя долго уговаривали на другие разные песни (детские, популярные, рок, рианны всякие, классика, короче, всяко старались), но ты посмотрела в итоге на нас и очень серьёзно сказала: " Не то все это. Оставьте мою." Оставляем. Поздравляем. Любимнеможем. Твои куку и ляля 😂❤Папа и Мама P.S. София родилась 5.05.2015 В 5.05 утра ! Спасибо, что не 5 кг! Отличница моя !!

A post shared by Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva) on May 5, 2020 at 10:10am PDT