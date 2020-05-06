«Любим не можем»: Ляйсан Утяшева и Павел Воля поздравили дочь с днем рождения

Дочь Павла Воли и Ляйсан Утяшевой София вчера отметила свой первый юбилей. Малышке исполнилось пять лет. И хотя звездная чета очень редко показывает публике своих детей (как и в целом подробности семейной жизни), Ляйсан в этот день решила порадовать фанатов, пишет Экспресс газета.
Ляйсан опубликовала видео, в котором собрала кадры с разных дней рождения дочери.
С днем рождения. Любим не можем,
- подписала видео Утяшева.
наша карамелька, бабочка, котёнок! Но сама про себя она говорит: "Я - София Павловна Воля." Софиёк, ты - очень серьёзный фрукт, ты самая сладкая девчонка, которая с трех лет одевается сама. В смысле, на свой вкус. Ты многое уже делаешь сама. Как это быстро, уже прошло пять лет. Еще только пять лет! Пять прекрасных лет! Мы тебя все очень любим. С тобой всё и всегда сильно интереснее, веселее и дружнее. Будь счастлива и здорова, наша самая сладкая важнятина. Когда ты через несколько лет найдёшь на просторах интернета этот ролик, знай, что музыку к нему ты выбрала сама. Мы тебя долго уговаривали на другие разные песни (детские, популярные, рок, рианны всякие, классика, короче, всяко старались), но ты посмотрела в итоге на нас и очень серьёзно сказала: " Не то все это. Оставьте мою." Оставляем. Поздравляем. Любимнеможем. Твои куку и ляля 😂❤Папа и Мама P.S. София родилась 5.05.2015 В 5.05 утра ! Спасибо, что не 5 кг! Отличница моя !!
В том же видео есть и послание Софии от брата Роберта, который старше ее на два года. «София, это были классные 5 лет, и я тебя люблю. Я желаю, чтобы у тебя все было хорошо!» — написал мальчик.
Напомним, первые фото своих детей Павел и Ляйсан обнародовали в 2018 году, выложив кадры своего отдыха в Испании. Звезды поженились в 2012 году. И Роберт, и София родились в одной из клиник Майами.