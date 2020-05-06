Эдгар Гергель: премьер-министры стран Балтии устроили пердимонокль

Иногда создается впечатление, что либо это трудности перевода, либо премьер-министры некоторых стран Балтии просто бредят. И это без учета того, что их «показания» сильно разнятся. Если поверить на слово премьеру Латвии, то можно представить такую картину: коронавирус к путешествующим по Прибалтике латышам липнет, а к эстонцам и литовцам - нет. Так как эстонцы и литовцы смогут спокойно приезжать в Латвию и гулять там по общественным местам и общаться с тем, с кем захотят, без какой-либо самоизоляции, а вот если уже латыши съездят в Эстонию или Литву и вернутся домой, по приезде их ждет 14 дней самоизоляции. Где логика?

Ратас не уверен?

В этот раз, похоже, эстонский премьер-министр Юри Ратас выбрал самый правильный путь: лучше ничего толком не сказать, чем сказать бред.

Премьер-министры Латвии и Литвы сообщили, что границы открываются точно с 15 мая и такое решение принято и уже даже ясно, как всё будет происходить, а глава эстонского правительства Юри Ратас в свойственной ему манере написал в Facebook: «Мы договорились с премьер-министрами Латвии и Литвы, что будем вместе работать над тем, чтобы границы между нашими странами открылись с 15 мая. Детали в ближайшее время сообщит рабочая группа министров иностранных дел. Важно, чтобы открытие границ для жителей стран Балтии и для жителей третьих стран проходило безопасно и плавно». Мне одному слышатся в этой речи нотки неуверенности? А откроют ли вообще внутренние границы между странами Балтии 15-го мая?

Премьер-министры Латвии и Литвы говорят совершенно разные вещи

Из речи премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша я понял, что жители стран Балтии смогут с 15 мая ездить друг к другу в гости и свободно путешествовать, но эта свобода закончится у себя на родине 14-дневной самоизоляцией, именно так было сказано, слово карантин не использовалось. Значит ли это, что после приезда дома нужно будет сидеть добровольно или при наличии симптомов?

«Сегодня на видеоконференции с @ratasjuri и @Skvernelis_S мы договорились об открытии внутренних границ с 15 мая и о свободном передвижении жителей стран Балтии. Люди, которые возвращаются домой из других (прибалтийских - Прим.ред.) стран, должны продолжать соблюдать правило самоизоляции - 14 дней», - написал премьер Латвии в Twitter.

Из речи премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса понимаю, что если я еду в Латвию или Литву из Эстонии, то потом дома 14 дней сидеть не должен и правило самоизоляции сроком 14 дней действует лишь для тех, кто приехал или прилетел в Прибалтику из других стран.

«Кроме того, мы доверяем системам здравоохранения друг друга. Поэтому с 15 мая снимаем ограничения для граждан Литвы, Латвии и Эстонии по перемещению между балтийскими государствами», - сообщил литовский премьер.

Он подчеркнул, что граждане стран Балтии, которые возвращаются из других зарубежных государств, должны будут провести в самоизоляции две недели.