«Вы собираетесь стареть?» Оксана Федорова в мятой рубашке восхитила естественной красотой

Недавно обладательница титула "Мисс Вселенная-2002" поделилась селфи на фоне неба, пишет Teleprogramma.pro. На снимке у Оксаны растрепаны волосы, на ней мятая рубашка. Красоту телеведущей поклонники смогли оценить благодаря отсутствию макияжа. В свои годы Федорова выглядит, действительно, очень свежо. На лице не видно ни одной морщинки.

Пользователи Сети одарили звезду всевозможными комплиментами. "Самая обаятельная, привлекательная. Супер!", "Воздушная и очень наполняющая фотография", "Вы вообще собираетесь стареть?", "Вот это генетика", "Вы как девочка", – написали фолловеры.