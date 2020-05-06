«Вы собираетесь стареть?» Оксана Федорова в мятой рубашке восхитила естественной красотой

42-летняя Оксана Федорова опубликовала снимок без фильтров. Поклонники оценили естественную красоту телеведущей, пишут Дни.ру.
Недавно обладательница титула "Мисс Вселенная-2002" поделилась селфи на фоне неба, пишет Teleprogramma.pro. На снимке у Оксаны растрепаны волосы, на ней мятая рубашка. Красоту телеведущей поклонники смогли оценить благодаря отсутствию макияжа. В свои годы Федорова выглядит, действительно, очень свежо. На лице не видно ни одной морщинки.
Пользователи Сети одарили звезду всевозможными комплиментами. "Самая обаятельная, привлекательная. Супер!", "Воздушная и очень наполняющая фотография", "Вы вообще собираетесь стареть?", "Вот это генетика", "Вы как девочка", – написали фолловеры.
Напомним, сейчас Оксана Федорова является не только ведущей телевизионных программ, но и возглавляет Московский музей моды. Также знаменитость занимается благотворительностью и учится в консерватории на факультете академического вокала.