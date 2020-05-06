Турфирма предлагает парам отдохнуть друг от друга на карантине

Вариант помощи парам, которые устают друг от друга из-за необходимости постоянно находиться в замкнутом помещении по причине карантина, нашли в Токио, передает TopNews.
По словам владельца токийского туроператора Кейсуке Араи, когда во время пандемии коронавируса он перешел на работу из дома, он стал чаще ссориться со своей возлюбленной. Подозревая, что с такой проблемой на карантине пришлось столкнуться не только ему, Араи задался вопросом, как пары по всей Японии, вынужденные быть 24 часа в сутки под одной крышей, справляются с ситуацией.
Когда в соцсетях все чаще начал появляться хэштег #coronadivorce («корона-развод») и обсуждения проблем, возникающих в отношениях, компания предприимчивого Араи начала рекламировать сотни пустых квартир для отдыха для таких же пар, находящихся в перманентном состоянии стресса.
«Идея аренды жилья для отдыха заключается в том, чтобы супружеские пары могли получить столь необходимое время и пространство для размышлений о своих отношениях», — говорит Араи.
Между тем, интернет-пользователи в последнее время все чаще задаются вопросом, приведет ли самоизоляция к росту рождаемости. В социальных сетях даже появились хэштеги #infectiouslycute и #madeinquarantine. Пользователи шутят, что детей, зачатых в карантин, стоит называть «корониалы» или «беби-зумеры».