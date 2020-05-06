Турфирма предлагает парам отдохнуть друг от друга на карантине

По словам владельца токийского туроператора Кейсуке Араи, когда во время пандемии коронавируса он перешел на работу из дома, он стал чаще ссориться со своей возлюбленной. Подозревая, что с такой проблемой на карантине пришлось столкнуться не только ему, Араи задался вопросом, как пары по всей Японии, вынужденные быть 24 часа в сутки под одной крышей, справляются с ситуацией.

Когда в соцсетях все чаще начал появляться хэштег #coronadivorce («корона-развод») и обсуждения проблем, возникающих в отношениях, компания предприимчивого Араи начала рекламировать сотни пустых квартир для отдыха для таких же пар, находящихся в перманентном состоянии стресса.

«Идея аренды жилья для отдыха заключается в том, чтобы супружеские пары могли получить столь необходимое время и пространство для размышлений о своих отношениях», — говорит Араи.