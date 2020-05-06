Границы всех стран закрыты, но куда же летят самолеты?

Отметим, что много самолетов летит из арабских стран, как частных, так и пассажирских. Также можно увидеть частные самолеты, следующие из России в Ниццу и на юг Италии, а есть и самолеты из Москвы, которые летят в совершенно неизвестном направлении. Сайт хорош тем, что, кроме маршрута, показывает авиакомпанию, совершающую полет.

Так что мир живет и перемещается, и варианты пересечения границ есть!