Приятных путешествий! Страны Балтии открывают свои внутренние границы

В ходе видеоконференции премьеры Латвии, Литвы и Эстонии договорились, что с 15 мая жители трех балтийских республик смогут без каких-либо препятствий пересекать границы, пишет Rus.Tvnet.lv.

«Сегодня на видеоконференции с @ratasjuri и @Skvernelis_S мы договорились об открытии внутренних границ с 15 мая и о свободном передвижении жителей стран Балтии. Люди, которые возвращаются домой из других стран, должны продолжать соблюдать правило самоизоляции - 14 дней у себя в родной стране», - написал премьер Латвии в Twitter.

Šodien video konferencē ar @ratasjuri un @Skvernelis_S vienojāmies par iekšējo robežu atvēršanu no 15. maija un brīvu Baltijas valstu iedzīvotāju kustību. Iedzīvotājiem, kuri ieradīsies no citām valstīm, arī turpmāk jāievēro 14 dienu pašizolācija. — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) May 6, 2020

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис сообщил у себя в Facebook, что «все три страны Балтии должным образом обуздали распространение коронавируса».

«Кроме того, мы доверяем системам здравоохранения друг друга. Поэтому с 15 мая снимаем ограничения для граждан Литвы, Латвии и Эстонии по перемещению между балтийскими государствами», - сообщил литовский премьер.

Он подчеркнул, что граждане стран Балтии, которые возвращаются из других зарубежных государств, должны будут провести в самоизоляции две недели.