Брошенная мужем экс-солистка «Блестящих» побрилась налысо, оставшись без средств к существованию

Их история любви начиналась как сказка: она - солистка девичьей поп-группы, он - известный футбольный чиновник. Поженились прямо на концерте - вручении премии Муз-ТВ в 2011 году, где красавица-невеста дефилировала по красным дорожкам СК «Олимпийский» в роскошном свадебном платье, демонстрируя репортерам колечко на безымянном пальце. В считанные дни карьера певицы добровольно была оставлена, и после трех лет в «Блестящих» Анна Дубовицкая освоила роль жены и матери, надолго пропав с радаров светкой хроники. Как вдруг...

- Знай героя в лицо! Анохин Сергей Вячеславович в условиях эпидемии сбежал из Москвы и перестал выплачивать алименты своему восьмилетнему ребенку, оставив его без средств к существованию, - написала Анна на своей странице в Фейсбуке, прикрепив фото беглого мужа-чиновника.

Для многих ее расставание с Сергеем Анохиным - президентом московской федерации футбола и членом исполкома Российского футбольного союза оказалось сюрпризом. Однако, среди подписчиков брошенной жены нашлись и те, кто оказался в курсе событий и на стороне бывшего супруга.

- Плохо, что мы прикрываемся детьми, чтобы шантажировать мужиков. Работай сама и воспитывай, зачем выставлять себя и отца ребенка на посмешище? Вы итак уже получили огромные отступные. А все эти манипуляции вызывают изжогу, - ответили комментаторы на жалобы экс-«Блестящей».

Между тем, Анна Дубовицкая даже в браке не сидела без дела: несколько лет назад она основала свой бренд женской одежды, участвовала в неделях моды. Сейчас зарабатывает как стилист и фотограф, снимает видеоролики.

А на днях экс-«Блестящая» удивила подписчиков новым образом: находясь на самоизоляции, женщина обрилась налысо, лишившись своих роскошных белокурых локонов.

ФОТО: Facebook