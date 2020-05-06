ВИДЕО: полиции пришлось вмешаться в драку двух зайцев в Ласнамяэ

«Хотя каждый вызов отличается от других, некоторые сразу становятся особенными. Однажды поздно вечером наш патруль заметил драку на улице. Благодаря вмешательству, обе стороны успокоились, никто не пострадал и решили помириться. Посчитали, что они все еще могут быть друзьями», - написано на странице Ида-Харьюского отделения полиции.

По словам очевидцев, любящих ночную езду по городу, в это время суток чаще всего на улицах можно встретить ежей, лис и зайцев, на загородных трассах всё чаще появляются лоси.