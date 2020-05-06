ВИДЕО: полиции пришлось вмешаться в драку двух зайцев в Ласнамяэ

В мире творятся невероятные вещи, к которым невозможно было подготовиться заранее. Ночной Таллинн превращается в царство животных, где действуют свои порядки и понятия. Стражам порядка пришлось вмешаться в разборки зайцев в столичном районе Ласнамяэ, велись они на проезжей части.
«Хотя каждый вызов отличается от других, некоторые сразу становятся особенными. Однажды поздно вечером наш патруль заметил драку на улице. Благодаря вмешательству, обе стороны успокоились, никто не пострадал и решили помириться. Посчитали, что они все еще могут быть друзьями», - написано на странице Ида-Харьюского отделения полиции.
По словам очевидцев, любящих ночную езду по городу, в это время суток чаще всего на улицах можно встретить ежей, лис и зайцев, на загородных трассах всё чаще появляются лоси.
А вы бы остались или проехали мимо в такой ситуации?