«Я люблю их, но мне больно есть»: как выглядит девушка из Болгарии с самыми большими губами

Весь прошлый год 22-летняя Андреа Иванова из Болгарии писала в социальных сетях, что не остановится ни перед чем, чтобы достигнуть результата, который ей понравится. Так уже к сентябрю она перенесла 17 инъекций гиалуроновой кислоты в губы. После девушка сделала еще три операции. Преображением она поделилась в личном блоге.

«Я люблю свои губы. Правда, в течение первых двух дней после операции мне очень больно есть. Но врачи говорят, что дальше уже будет полегче», — написала Андреа, опубликовав свежие снимки и видео.

Иванова не скрывает, что губы делают ее счастливее. По словам звезды Instagram, она ежедневно получает комплименты от противоположного пола. «Я чувствую себя очень хорошо с моими новыми губами, потому что я выгляжу еще красивее. Я посетила почти все клиники для эстетических процедур в Софии. Вставила в мои губы почти все виды наполнителей для них. На процедуры я не жалею деньги», — откровенно заявила Андреа.