​О чем молчат пилоты и стюарды: семь фактов, о которых никогда не расскажут пассажирам

Перед началом полета симпатичные стюардессы обычно кратко рассказывают о правилах поведения во время полета. Однако есть и внутренние правила, о которых ни один работник авиалиний добровольно не расскажет. Разве что случайно и анонимно.

Пища

Пилоты употребляют в пищу совершенно иные продукты, чем те, что предназначены пассажирам. Для летчиков предусматривается специальное меню, исключающее трудноперевариваемые продукты (мясо водоплавающих птиц, бобовые, капуста). Избегают и рубленого мяса - там могут оказаться опасные бактерии.

Также первый и второй пилоты вынуждены есть разные блюда - для того, чтобы снизить риск пищевого отравления обоих. В случае же недомогания кто-то один сможет посадить самолет.

Черный ящик

Полностью это устройство невозможно уничтожить, даже под действием экстремального давления или огня. Так что это действительно надежная штука.

Захват и угон

Несмотря на все фильмы о захвате авиасудна террористами, пилоты могут даже без приземления и специальных средств оповестить о захвате судна. Для этого закрылки оставляют неубранными после посадки, давая диспетчеру понять, что на борту что-то не так.

Кислородная маска

У каждого пассажира есть всего лишь 15-30 секунд на то, чтобы успеть надеть кислородную маску. Если герметичность самолета нарушена на большой высоте, именно в такой промежуток времени человек теряет сознание, что в дальнейшем может и привести к смерти.

Трафик

В аэропортах-хабах загрузка настолько плотная, что самолеты взлетают и садятся в среднем раз в минуту. Именно потому авиасудно может делать несколько кругов над аэропортом прежде, чем сядет, ведь до самого последнего момента может попросту не быть места для посадки.

Турбулентность

Вопреки расхожему мнению, больше всего аварий происходит не в воздухе, а при взлете и посадке. Турбулентности же опасаться не стоит, как и грозы - они мало влияют на полет. То же самое касается и электронных устройств - еще нет ни одного доказательства, что они как-то мешают работе экипажа (кроме, конечно, бесконечных разговоров по телефону).

Ремни безопасности