Белорусская теннисистка отметила день рождения слишком откровенным фото

Спортсменка опубликовала снимок топлес, где ее грудь прикрыта рукой и розой. «22...это вам не шуточки», — такой подписью сопроводила пост теннисистка.

Соболенко стала победительницей турнира серии «Большого шлема» US Open в 2019 году в парном разряде. Также в ее активе девять побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Шесть из них — в одиночном разряде.