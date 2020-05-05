Настя Ивлеева поделилась неприглядными фото Риты Дакоты

Все бы ничего, но самой Насти в кадре нет, зато на снимках можно заметить Дакоту в обнимку с телеведущей Машей Миногаровой. Причем Рита красуется перед камерой в непривычном образе — она кривляется и держит полупустую бутылку алкоголя в руках.

Это было, когда Ритка разводилась и мы тогда страдали вместе с ней. Обсуждали, всем кости перемывали. Это моя позапрошлая хата,

Напомним, певица со скандалом развелась с Владом Соколовским летом 2018 года. Дакота ушла от мужа, узнав о его многочисленных изменах, и потом очень тяжело переживала разрыв. Артистка не скрывает, что некоторое время была не в себе и пила много спиртного, так что она, видимо, часто появлялась перед знакомыми в таком виде, как на фото в Instagram Stories Ивлеевой.