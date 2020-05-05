Михалкова из «Уральских пельменей» впервые показала особняк любовника

Известная актриса, бывшая участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова удивила подписчиков своего Instagram, снова нарушив режим самоизоляции. Пока вся страна сидит дома и лишь страдает по упущенной теплой погоде и возможности пожарить шашлык, Михалкова не теряет времени даром.

После того, как СМИ уличили Михалкову в регулярных перемещениях по Москве и Подмосковью благодаря меткам геолокации, Юлия, судя по всему, решила как следует провести время на природе и отправилась в загородный дом, предположительно, своего любовника.

В своем Instagram артистка разместила фотографию, на которой она позирует в пейзажах загородного дома, который, судя по геометке, расположен в Подмосковье. В подписи к снимку Михалкова решила порассуждать на тему шашлыка.

«В чем твоя сила, шашлык? Иногда мне кажется, что даже оливье в Новый Год не так популярен, как в летнее время эти обласканные языкам пламени, уверенно нанизанные на длинные шампуры кусочки свежего и сочного мяса», - пишет Юлия, подчеркивая, что в России шашлык уже давно стал своеобразным культурным явлением, про которое пишут песни.

При этом сама Михалкова заявила, что любит шашлык и даже «неплохо» его готовит. «Но объясните мне, в чем причина такой популярности мяса, которое жарят на улице? Ведь можно дома поесть или в кафе, а на улице просто погулять. А если хочется на свежем воздухе перекусить, то не легче ли бутербродов заготовить? Надо обсудить!» - призывает она.

В сториз своего Instagram Михалкова разместила гораздо более интересные кадры. Так, на одном из видео она показала поклонникам плывущих по озеру уток.

На другом видео она «отжигает» на участке загородного дома в безразмерной толстовке бежевого цвета, темных брюках, солнцезащитных очках и белой «дачной» обуви - кроксах. На фоне, кроме забора, можно также увидеть уличные качели, садовую тачку и черный автомобиль, предположительно, Toyota Rav4.

Юлия Михалкова ФОТО: Instagram

Затем Михалкова показала короткие видео, как едет по проселочной улице, между заборами и коттеджами, на велосипеде, взятом «напрокат» у неизвестного мальчика, а за кадром можно услышать два женских голоса. «Юля! Отдай велосипед!» - кричит одна спутница Михалковой. «Отдай велосипед ребенку!» - смеется другая девушка. «Не отдам! Это мой велосипед. Дай показаться!» - кривляется артистка, делая вид, что хочет вырвать велосипед из рук мальчика.

Юлия Михалкова ФОТО: Instagram

Еще на одном видео Юлия хвастается подписчикам свежеприготовленным, горячим, еще дымящимся пловом, стоящем в тарелке на накрытом столе.

Пользователи Сети пришли в недоумение от поведении Михалковой. Многие заявили о том, что закрутившая роман с неизвестным мужчиной знаменитость в период самоизоляции крайне безответственно относится не только к своему здоровью, но и к здоровью окружающих. Некоторые отметили, также, что Михалкова настолько счастлива в новых отношениях, что буквально надела «розовые очки» и не хочет обращать внимание на опасность заражения коронавирусом. «Ну, у Юлечки, как я посмотрю, все хорошо», - пишет один из юзеров.

Некоторых поставило в тупик видео с мальчиком, у которого Михалкова пыталась «отобрать» велосипед. В комментариях к ролику даже прозвучали предположения о том, что это может быть сын нового любовника знаменитости от предыдущих отношений.