Какие продукты нельзя употреблять с молоком

Самым распространенным является коровье молоко, в составе которого не менее 50 макро- и микроэлементов. Часть людей не могут пить молоко в связи непереносимостью лактозы. Примечательно, что такая непереносимость может возникнуть у взрослых людей спонтанно. У других наблюдается аллергическая реакция вплоть до отека Квинке. В современности отказываться от употребления молока модно по этическим соображениям.

Пить или не пить молоко - дело каждого, но важно знать, что употребление ряда продуктов совместно с молоком не принесёт здоровья. Сегодня речь пойдет не о сочетании его с огурцами или рыбой.

Какие продукты не стоит запивать молоком

1. Молоко с зеленым чаем, который популярен своими антиоксидантными свойствами. Так вот в таком сочетании полезность чая уменьшается в разы. Вместе продукты могут привести к внезапному расширению сосудов.

2. Морепродукты. Например, паста в сливочном соусе с морскими дарами или тушеная со сливками рыба кроме вкусового наслаждения добавят еще и тяжесть в желудке. Это связано с тем, что организм вынужден перерабатывать два разных белка.

3. Фрукты. Молочные коктейли с фруктами наносят ущерб поджелудочной железе, что чревато тошнотой, тяжестью и болями в животе. "Не любят" такое соседство бананы, дыни. Рекомендуется заменять ингредиент растительным молоком.

4. Миндаль в сочетании с молоком вызывает химическую реакция в организме, которая способна вызвать отравление.

5. Опасным для желудка является сочетание молока с цитрусовыми.