Какие продукты нельзя употреблять с молоком

Молоко веками считается полезным и питательным продуктом. Диетологи утверждают, что стакан молока замещает полноценный прием пищи, пишет zen.yandex.ru.
Самым распространенным является коровье молоко, в составе которого не менее 50 макро- и микроэлементов. Часть людей не могут пить молоко в связи непереносимостью лактозы. Примечательно, что такая непереносимость может возникнуть у взрослых людей спонтанно. У других наблюдается аллергическая реакция вплоть до отека Квинке. В современности отказываться от употребления молока модно по этическим соображениям.
Пить или не пить молоко - дело каждого, но важно знать, что употребление ряда продуктов совместно с молоком не принесёт здоровья. Сегодня речь пойдет не о сочетании его с огурцами или рыбой.
Какие продукты не стоит запивать молоком
1. Молоко с зеленым чаем, который популярен своими антиоксидантными свойствами. Так вот в таком сочетании полезность чая уменьшается в разы. Вместе продукты могут привести к внезапному расширению сосудов.
2. Морепродукты. Например, паста в сливочном соусе с морскими дарами или тушеная со сливками рыба кроме вкусового наслаждения добавят еще и тяжесть в желудке. Это связано с тем, что организм вынужден перерабатывать два разных белка.
3. Фрукты. Молочные коктейли с фруктами наносят ущерб поджелудочной железе, что чревато тошнотой, тяжестью и болями в животе. "Не любят" такое соседство бананы, дыни. Рекомендуется заменять ингредиент растительным молоком.
4. Миндаль в сочетании с молоком вызывает химическую реакция в организме, которая способна вызвать отравление.
5. Опасным для желудка является сочетание молока с цитрусовыми.
Хотелось бы обратить внимание на то, что молоко может содержать и вредные примеси в виде гормонов, пестицидов, антибиотиков. Например, для быстрого роста поголовья и увеличения надоев используются синтетические гормоны. Которые при неправильной переработке попадают в молоко. Маститы лечат с применением антибиотиков, наличие которых потом фиксируется в молоке. Первый признак присутствия антибиотиков - продукт не сквашивается, сделать из него сметану, кефир, йогурт не получится. Выбирайте продавца взвешенно. Правильный выбор молока и соблюдение правил употребления позволят использовать все полезные свойства продукта. Будьте здоровы!